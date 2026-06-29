Tunisia, export verso i paesi del Comesa a 2,86 miliardi di dinari nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – Le esportazioni tunisine verso i Paesi del Comesa (Mercato Comune dell’Africa Orientale e Meridionale) sono aumentate del 50,2% tra il 2019 e il 2025, passando da 1,9 miliardi a 2,86 miliardi di dinari, dopo aver superato i 3 miliardi nel 2023. È quanto emerge da una nota pubblicata sulla pagina ufficiale del Ministero tunisino del Commercio e dello Sviluppo delle esportazioni in occasione dell’apertura del terzo Forum dedicato alle istituzioni del Comesa, in corso a Tunisi.

Secondo il Ministero, il Comesa, con oltre 600 milioni di consumatori, rappresenta uno dei principali blocchi economici del continente africano. Tunisi ha ribadito il proprio impegno a rafforzare l’integrazione economica africana attraverso la digitalizzazione del commercio, il miglioramento del clima degli investimenti e lo sviluppo degli scambi commerciali con i Paesi membri.

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