Cina: Hainan, in scena il dramma “Gan Gong Bird” (1)

BAOTING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli attori si esibiscono in una rappresentazione di “Gan Gong Bird” in un teatro a Baoting, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 30 maggio 2026. Il dramma di danza etnica originale “Gan Gong Bird” viene messo in scena gratuitamente ogni sabato per arricchire la vita culturale delle persone.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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