Cina: università ribadiscono tolleranza zero verso illeciti accademici

TIANJIN/GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due università cinesi hanno ribadito sabato la loro tolleranza zero verso gli illeciti accademici, dopo aver sanzionato diversi membri del personale.

In un avviso pubblico, l’Università di Nankai, nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, ha dichiarato di aver risolto il contratto di lavoro con un assegnista post-dottorato dopo che erano state segnalate irregolarità in un articolo di cui era autore. Uno degli autori corrispondenti è stato rimosso dall’incarico di preside del College of Life Sciences, mentre all’altro autore corrispondente è stato rivolto un avvertimento.

L’Università di Nankai ha dichiarato che trarrà insegnamento dal caso per rafforzare in modo complessivo l’educazione all’integrità della ricerca e costruire un ambiente di ricerca e un’atmosfera accademica puliti e corretti.

Nel frattempo, l’Università Sun Yat-sen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha rimosso due docenti dai loro incarichi di vicedirettori delle rispettive istituzioni, dopo che immagini e dati nei loro lavori accademici erano risultati problematici. Anche altre persone coinvolte hanno ricevuto sanzioni, dalla retrocessione alla critica e all’avvertimento.

L’Università Sun Yat-sen si è impegnata a rafforzare l’educazione all’integrità della ricerca, migliorare il meccanismo di gestione dei dati di ricerca, delle registrazioni sperimentali, dell’utilizzo delle immagini e della presentazione degli articoli, e perfezionare i suoi sistemi regolari di supervisione e verifica.

(ITALPRESS).