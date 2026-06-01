Cina: giovani pionieri contano complessivamente 112 milioni di membri

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I Giovani pionieri della Cina (CYP), un’organizzazione di massa nazionale per i bambini cinesi, contavano circa 112 milioni di membri in tutto il Paese alla fine del 2025, ha dichiarato oggi il comitato nazionale di lavoro dei CYP.

Secondo il comitato, l’organizzazione contava circa 172.000 comitati di lavoro con sede nelle scuole primarie e secondarie, con quasi 3 milioni di responsabili dei CYP.

Fondati nel 1949, i CYP fungono da forza di riserva per la causa del socialismo e del comunismo e per il ringiovanimento nazionale. Sotto la leadership del Partito comunista cinese e la guida della Lega della gioventù comunista cinese, hanno svolto un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo e la crescita di generazioni di bambini cinesi.

Gli studenti cinesi di età compresa tra i 6 e i 14 anni possono aderire ai CYP.

Gli ultimi dati sono stati diffusi in occasione della Giornata internazionale dei bambini, che quest’anno si celebra oggi primo giugno.

(ITALPRESS).