Cina: Duixie tibetano tramandato attraverso le lezioni di Nyima Tsamjo (1)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nyima Tsamjo tiene una lezione di “Duixie” a Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 7 marzo 2026. Nyima è un’erede del patrimonio culturale immateriale a livello municipale specializzata nel “Duixie”, un’antica arte tradizionale tibetana di canto e danza. Ha studiato e praticato questa preziosa forma d’arte performativa integrata fin dall’infanzia, e la sua passione per il “Duixie” non è mai venuta meno. In quanto arte che segna un apice nello sviluppo delle arti performative popolari tibetane, il “Duixie” è popolare da centinaia di anni principalmente nelle aree urbane tibetane, tra cui Lhasa e Xigaze. Dal 2007, Nyima si dedica completamente alla trasmissione senza scopo di lucro di quest’arte. Ha viaggiato in molte parti dello Xizang per tenere lezioni pubbliche gratuite, restando tutto l’anno in prima linea nell’insegnamento. Studenti di tutte le fasce d’età hanno partecipato alle sue lezioni pubbliche. Nel 2013, il “Duixie” di Lhasa, questo particolare patrimonio che lei tramanda, è stato inserito nel quarto gruppo dell’elenco di protezione del patrimonio culturale immateriale a livello di regione autonoma. Oggi, con oltre sessant’anni di età, Nyima Tsamjo continua a considerare l’insegnamento del “Duixie” di pubblica utilità come una propria responsabilità, promuovendo la trasmissione dinamica di questo antico patrimonio culturale immateriale di canto e danza.

-Foto Xinhua-

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