Marocco, l’ambasciatore Salzano condivide la testimonianza di uno dei giovani italiani soccorsi nell’Alto Atlante

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, ha pubblicato un post per condividere la toccante testimonianza di uno dei due giovani connazionali soccorsi alcune settimane fa nell’Alto Atlante dopo una complessa operazione di ricerca e salvataggio. Uno dei due italiani ha inviato all’ambasciatore una foto scattata durante il pranzo per i 60 anni di matrimonio dei suoi nonni, accompagnandola con un messaggio di ringraziamento che ha colpito per la sua spontaneità: “Sono molto felice di essere qui sano e salvo”.

L’ambasciatore ha voluto diffondere questa immagine e questo messaggio perché, come sottolineato nel post, “racconta meglio di qualsiasi resoconto il significato umano di quella vicenda” e testimonia la spontaneità del ragazzo e della sua famiglia nel condividere un momento privato così significativo. Nel ringraziamento finale, l’ambasciatore ha rivolto un pensiero riconoscente a tutti coloro che hanno contribuito al positivo esito dell’operazione: le autorità marocchine, la Gendarmerie Royale, la rete consolare italiana sul territorio e l’Unità di Crisi della Farnesina, che ha seguito la vicenda sin dalle prime ore.

– foto ambasciata d’Italia in Marocco –

(ITALPRESS).