Cina: gli studenti celebrano la Giornata mondiale del sorriso (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 7 maggio 2026, mostra degli studenti radunati in un cortile per formare la figura di un volto sorridente in una scuola media della città di Handan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. L’8 maggio si celebra la Giornata mondiale del sorriso.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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