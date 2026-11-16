Cina: gara di abilità nella preparazione dei noodles a Gucheng (2)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un partecipante si sfida durante una gara di preparazione dei noodles nella contea di Gucheng della città di Hengshui, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il 14 novembre 2026. Gli artigiani dei Longfeng Gongmian, una specialità di noodles tirati a mano della contea di Gucheng, si riuniscono per una gara di abilità, mostrando il processo di preparazione di questi noodles dalla lunga tradizione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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