WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lo spazio aereo degli Stati Uniti ha ripreso le sue pieni operazioni a seguito del ripristino dei sistemi della FAA dopo il blocco nazionale dei voli (ground stop) del 13 novembre. Dopo l’impatto di venerdì – con 9.159 voli cancellati e 7.190 in ritardo – la giornata di ieri, sabato 14 novembre, ha registrato circa 5.000 ulteriori cancellazioni e oltre 5.300 ritardi, causati dalla complessa ri-allocazione di equipaggi e aeromobili nei principali hub del Paese. Per la giornata di oggi, le autorità dell’aviazione e le principali compagnie aeree prevedono un pieno rientro alla regolarità operativa. L’amministratore della FAA Bryan Bedford e il Segretario ai Trasporti Sean Duffy hanno confermato che i sistemi sono pienamente operativi e che entro la fine della giornata di oggi le compagnie contano di ripristinare il 100% dei programmi di volo. Compagnie come American Airlines, Delta e Southwest continuano a offrire cambi di prenotazione gratuiti e rimborsi per i viaggiatori coinvolti dai disagi, raccomandando comunque di verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

TRUMP “BIDEN HA CAUSATO ANNI DI RITARDI”

“L’amministrazione Biden ha causato anni di ritardi”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth, a proposito del sistema di controllo del traffico aereo. “Gran parte del nostro attuale sistema di controllo aereo ha 50 anni. Ridicolo!“, prosegue il capo della Casa Bianca. “Abbiamo già iniziato i lavori, ma dovrebbe essere fatto tutto in una volta, non a spizzichi e bocconi”, aggiunge Trump. “Se il Congresso approverà i fondi disperatamente necessari, potremo realizzarlo in modo rapido ed efficiente. Sarà il miglior sistema del mondo”, conclude.

– foto IPA Agency –

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