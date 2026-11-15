Pasdaran “Affondata petroliera con due milioni di barili di greggio a Hormuz”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Una superpetroliera carica di oltre due milioni di barili di greggio sarebbe affondata nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato una mina navale e aver preso fuoco. Lo hanno annunciato oggi le Guardie Rivoluzionarie iraniane, in una dichiarazione diffusa dalla televisione di Stato. L’imbarcazione sarebbe una delle due petroliere che, secondo Teheran, hanno urtato delle mine mentre attraversavano il tratto meridionale dello Stretto. “Le esplosioni sono state provocate dall’impatto con mine navali lungo un percorso non autorizzato”, hanno riferito i Guardiani della Rivoluzione. I pasdaran non hanno identificato le navi né precisato la loro nazionalità. Non ci sono al momento conferme indipendenti degli incidenti.

La comunicazione odierna si inserisce in una serie di incidenti segnalati nelle acque dello Stretto nelle ultime 48 ore. Secondo quanto riferito in precedenza dall’emittente iraniana Irib, infatti, cinque petroliere sarebbero state colpite da mine navali in due giorni. Nella giornata di oggi anche la United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) ha riferito di un attacco contro una petroliera in navigazione verso est nel Golfo Persico, prima dell’ingresso nello Stretto di Hormuz. La segnalazione era stata ricevuta dalle autorità marittime indiane, ma non ci sono dettagli che possano ricondurre questa nave al bilancio diffuso da Teheran.

DIFESA BAHREIN INTERCETTA DRONI IRANIANI, TEHERAN RESPONSABILE

Il Bahrain ha annunciato di aver intercettato e distrutto diversi droni iraniani grazie ai propri sistemi di difesa aerea, attribuendo a Teheran la piena responsabilità dell’attacco e delle sue conseguenze. Lo riporta la Tv al Jazeera. Il Ministero degli Esteri di Manama ha condannato “il proseguimento delle aggressioni iraniane” sul territorio del Regno, sottolineando che l’attacco – rivendicato esplicitamente dai Guardiani della Rivoluzione – è stato neutralizzato in cielo. La diplomazia bahrainita ha lodato l’efficienza delle Forze di Difesa e ha ribadito il rifiuto di qualsiasi giustificazione avanzata da Teheran, precisando che il Paese non intende trasformarsi in un campo di scontro e si riserva il diritto all’autodifesa, in coordinamento con i partner del Consiglio di Cooperazione del Golfo. In precedenza i Guardiani della Rivoluzione avevano dichiarato di aver colpito con sei droni un radar americano presso la base di Rifa’a e di aver chiuso lo Stretto di Hormuz, minacciando risposte più dure a eventuali azioni americane. La leadership centrale americana (Centcom) aveva già smentito precedenti rivendicazioni iraniane, affermando di aver abbattuto due droni senza danni né vittime. Il Ministero dell’Interno bahrainita ha diramato avvisi alla popolazione invitandola a mantenere la calma e a dirigersi verso i luoghi sicuri più vicini; sono state attivate le sirene di allarme.

– foto IPA Agency –

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