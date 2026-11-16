Cina: SAHG, vendite di veicoli a nuova energia in forte crescita (3)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un operaio guida fuori dalla linea di assemblaggio un autocarro pesante a nuova energia appena assemblato, in uno stabilimento della Shaanxi Automobile Holding Group Co., Ltd. (SAHG) a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 13 novembre 2026.

Negli ultimi anni, SAHG ha intensificato gli sforzi nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di veicoli a nuova energia, in particolare autocarri pesanti, ottenendo risultati positivi. Le sue vendite di veicoli sono aumentate del 22,1% su base annua nel 2025, mentre quelle di veicoli a nuova energia sono balzate del 172,5%. Lo slancio di crescita è proseguito nel 2026.

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(ITALPRESS).