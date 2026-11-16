Al via al Cairo ‘Investment Africa 2026’, l’iniziativa promossa per rafforzare le relazioni d’affari tra imprese italiane ed egiziane

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si apre questa mattina al Mövenpick Cairo Media City la giornata istituzionale ed economica di Investment Africa 2026, l’iniziativa promossa da Delta Center per rafforzare le relazioni d’affari tra imprese italiane ed egiziane. L’appuntamento, che vede l‘agenzia di stampa Italpress nel ruolo di media partner, rappresenta il momento centrale di una missione in programma dal 15 al 18 novembre, con incontri istituzionali, approfondimenti economici, B2B e visite aziendali.

L’apertura dei lavori è prevista alle 9.30 con i saluti di Sandro Fratini, presidente di Delta Center; Agostino Palese, ambasciatore d’Italia al Cairo; Mohamed Youssef, consigliere del CEO di GAFI, l’Autorità generale per gli investimenti e le zone franche; Guido D’Amico, presidente di Confimprese Italia; e Luca Bertoldi, presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Egitto.

Alle 10.30 prenderà il via il panel “Clima d’affari e opportunità di investimento in Egitto”, presentato e moderato da Gian Andrea Benvenuto, esperto di commercio e diritto internazionale tra Egitto e Italia. Ad aprire il confronto sarà Lorenzo Tavazzi, senior partner di TEHA – The European House – Ambrosetti. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Calì, direttore ICE in Egitto; Mariangela Alvino, Relationship Manager North and East Africa di Simest; Mai El Gendy, general manager del Dipartimento di Promozione e Agevolazione di GAFI; ed Essam El-Naggar, presidente di GOEIC, l’Organizzazione generale per il controllo delle esportazioni e delle importazioni.

Per la Camera di Commercio del Cairo è previsto l’intervento del consigliere Mohamed Mahran, oppure del presidente Ayman El Ashry, qualora presente. Parteciperanno inoltre Kariman Diab, direttrice esecutiva dell’Accademia per la formazione, lo sviluppo delle risorse umane e le certificazioni professionali dell’Agricultural Research Center, e Karim Basyouni, segretario generale della Camera di Commercio Italiana per l’Egitto.

Le conclusioni saranno affidate a Benvenuto, con chiusura del panel prevista alle 12.30. Nel pomeriggio il programma proseguirà con gli incontri B2B tra le imprese italiane ed egiziane, per tradurre il confronto sulle opportunità di mercato in contatti diretti e possibili collaborazioni.

“Per un’iniziativa come la nostra, l’informazione è parte integrante del progetto: raccontare alle imprese italiane le opportunità concrete che l’Africa offre significa abbattere la prima barriera, quella della distanza percepita”, dichiara Fratini. “Avere al nostro fianco un’agenzia autorevole come Italpress ci permette di dare voce alle aziende che scelgono di mettersi in gioco e di far arrivare il messaggio a chi ancora guarda a questi mercati con diffidenza”.

Il presidente di Delta Center ringrazia inoltre l’Ambasciata d’Italia al Cairo e gli organismi del Sistema Paese presenti in Egitto per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso il progetto. “Il loro sostegno è un segnale importante: conferma che le relazioni economiche tra Italia ed Egitto sono una priorità condivisa e offre alle nostre imprese un punto di riferimento solido in ogni fase, dal primo contatto fino alla costruzione di partnership stabili”, sottolinea.

“Siamo lieti di affiancare Delta Center come media partner di Investment Africa 2026, un’iniziativa che mette al centro il dialogo e le opportunità di collaborazione tra imprese italiane ed egiziane”, afferma Gaspare Borsellino, direttore di Italpress. “Per Italpress, raccontare il Mediterraneo e il Nord Africa significa contribuire a una maggiore conoscenza reciproca, dando spazio ai protagonisti e ai progetti che avvicinano le due sponde”.

Domani, martedì 17 novembre, i partecipanti potranno scegliere tra il proseguimento degli incontri d’affari al Cairo e una visita ad aziende italiane nel distretto industriale di Borg El Arab, nell’area di Alessandria d’Egitto, con un momento di networking. La conclusione della missione è prevista per mercoledì 18 novembre.

“L’obiettivo resta lo stesso che ci guida da sempre: non un evento isolato, ma l’avvio di relazioni d’affari solide e durature tra imprenditori italiani ed egiziani. Il Mediterraneo non è un confine, ma uno spazio comune di crescita”, conclude Fratini.

-Foto xs6/Italpress-

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