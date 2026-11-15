Malta, Abela “Intesa Ue su negoziati Ucraina-Russia, barlume di speranza”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta accoglie con favore l’intesa politica raggiunta dai leader europei a Dublino sulle modalità di rappresentanza dell’Unione europea in eventuali negoziati di pace tra Ucraina e Russia. Il primo ministro maltese Robert Abela ha definito l’accordo “un barlume di speranza”, ricordando che Malta sostiene l’avvio di negoziati per la pace sin dall’inizio del conflitto. In base all’intesa, l’Ue sarebbe rappresentata dal gruppo E5, composto da Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, insieme ai rappresentanti delle istituzioni europee.

Per Abela si tratta di un primo passo importante per assicurare all’Europa un ruolo attivo negli sforzi per porre fine alla guerra. Il premier ha tuttavia sottolineato la necessità di ulteriori confronti per definire il mandato negoziale e le richieste da presentare al tavolo delle trattative. La priorità, secondo il governo maltese, resta il raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo e il ripristino della pace. Abela ha inoltre richiamato l’attenzione sul pesante costo finanziario del conflitto per l’Europa, evidenziando soprattutto la drammatica perdita di vite umane. Le conseguenze della guerra, dalla ricostruzione agli effetti economici e sociali, potrebbero richiedere molti anni per essere affrontate. Il premier ha ribadito che l’obiettivo immediato deve essere la fine delle ostilità e il conseguimento di una pace duratura.

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(ITALPRESS).