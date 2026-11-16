Yemen, gli Houthi annunciano di aver assunto il controllo dello Stretto di Bab el Mandeb

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato di aver assunto il pieno controllo dello Stretto di Bab el Mandeb e dell‘area strategica di Kahbub, nello Yemen. Lo riporta la Tv al Jazeera.
Secondo quanto dichiarato dal movimento Ansar Allah, il risultato sarebbe stato raggiunto al termine di un’ampia manovra di aggiramento condotta lungo due direttrici, da Al Maqatirah a est e da Kahbub a ovest.
Il movimento sostiene che le proprie forze siano avanzate per circa 60 chilometri attraverso le montagne del governatorato di Lahj, fino a raggiungere la zona di Khor Umairah.
-Photo IPA Agency-
(ITALPRESS).
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