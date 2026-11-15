Bagno di folla a Cusco per il Papa: “La fede non separa, ma unisce”

IPA91238207 - CUSCO, PERU - NOVEMBER 15, 2026: Pope Leo XIV arrives in Cusco, after leaving Chiclayo in the morning, during his Apostolic Journey to Uruguay, Argentina and Peru (6-17 November 2026). The Pope landed at Alejandro Velasco Astete International Airport and was welcomed by civil and religious authorities and by the faithful, before continuing to Saqsaywaman for the meeting with the faithful and representatives of popular piety and the Angelus prayer in front of the Cathedral. Photograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo

CUSCO (PERÙ) (ITALPRESS) – La fede “non separa, ma unisce a Dio e agli altri”. Sono le parole del Papa, che ha incontrato i fedeli nel Parco archeologico nazionale di Saqsaywaman, nella regione di Cusco, in Perù. “Questo è importante specialmente in un tempo, come il nostro, segnato da divisioni, ferite, diffidenze e situazioni che rendono difficile agli uomini e alle donne riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia, figli e figlie dello stesso Padre”, ha detto ancora papa Leone.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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