Bagno di folla a Cusco per il Papa: “La fede non separa, ma unisce”

CUSCO (PERÙ) (ITALPRESS) – La fede “non separa, ma unisce a Dio e agli altri”. Sono le parole del Papa, che ha incontrato i fedeli nel Parco archeologico nazionale di Saqsaywaman, nella regione di Cusco, in Perù. “Questo è importante specialmente in un tempo, come il nostro, segnato da divisioni, ferite, diffidenze e situazioni che rendono difficile agli uomini e alle donne riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia, figli e figlie dello stesso Padre”, ha detto ancora papa Leone.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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