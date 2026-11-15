Mosca “La nostra posizione negoziale è fissa sugli obiettivi definiti da Putin nel giugno del 2024”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La posizione negoziale della Russia per qualsiasi trattativa di pace sull’Ucraina rimane ancorata in modo inamovibile agli obiettivi definiti dal presidente Vladimir Putin nel giugno 2024, che da allora non hanno subito alcuna modifica. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, commentando gli sviluppi e i contatti diplomatici sulla crisi. Secondo quanto dichiarato dal capo della diplomazia del Cremlino, Mosca è disposta a trattare unicamente basandosi sulla “realtà sul campo” e sulle “cause profonde” del conflitto.

Tra le condizioni chiave formulate da Putin nel giugno 2024 figurano la rinuncia definitiva dell’Ucraina all’adesione alla NATO e il riconoscimento del controllo russo sulle regioni annessi. Lavrov ha inoltre sottolineato che la Russia intende proseguire il confronto su termini concreti prioritariamente con i mediatori statunitensi, ribadendo che la condotta negoziale di Mosca rimarrà strettamente subordinata al raggiungimento integrale delle finalità stabilite dal Cremlino.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).