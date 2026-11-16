Sahara, Waltz atteso in Marocco per ribadire il sostegno degli Stati Uniti al piano di autonomia

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La missione statunitense presso le Nazioni Unite ha annunciato una visita di Mike Waltz in Marocco il 17 novembre. Lo riporta oggi la stampa di Rabat. In Marocco, il diplomatico incontrerà alti funzionari governativi per discutere del proseguimento della cooperazione nel quadro degli Accordi di Abramo e degli sforzi comuni a favore della sicurezza regionale.

Ribadirà inoltre il sostegno degli Stati Uniti a una soluzione duratura della controversia sul Sahara, sulla base della proposta marocchina di autonomia. Waltz ha sostenuto il testo americano davanti al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Il 30 ottobre, questo progetto di risoluzione ha ottenuto undici voti favorevoli, uno contrario, quello della Russia, e tre astensioni: Cina, Pakistan e Somalia. Il testo è stato quindi bloccato non per mancanza di sostegno, ma da un solo veto, senza precedenti in cinquant’anni su questo dossier.

Il progetto prevedeva la trasformazione della MINURSO in MINUSO, Missione delle Nazioni Unite nel Sahara occidentale, a partire dall’1 novembre 2026. Chiedeva inoltre all’inviato personale di consultare una platea più ampia di interlocutori: rappresentanti eletti delle due regioni del Sahara, società civile, diaspora e movimenti alternativi come il Movimento saharawi per la pace.

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