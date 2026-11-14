Israele, Eisenkot boccia la proposta di Netanyahu: “L’ennesimo espediente”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Gadi Eisenkot ha respinto la proposta di Benjamin Netanyahu di formare un governo di unità nazionale. “Dice di volere un fronte comune, ma nei fatti continua a seminare discordia e a fomentare lo scontro”, ha dichiarato

Eisenkot, liquidando l’iniziativa del premier come “l’ennesimo espediente”. “Può anche provarci, ma non riuscirà a convincere né me né i cittadini israeliani”, ha aggiunto il leader di Yashar, al quale il presidente Isaac Herzog ha affidato l’incarico di formare il nuovo esecutivo.

Eisenkot ha inoltre accusato Netanyahu di voler impedire la nascita di un nuovo governo perché consapevole, a suo giudizio, dell’esistenza di una maggioranza assoluta di cittadini e parlamentari contraria alla sua permanenza al potere.

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, la dichiarazione di Eisenkot arriva in replica al messaggio video diffuso oggi dal premier uscente Netanyahu, secondo il quale Israele deve riunire tutte le forze politiche ebraiche per affrontare le minacce alla sicurezza, in particolare quella iraniana.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).