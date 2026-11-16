Libia, rimpatriati 171 cittadini somali

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha coordinato questa settimana il rientro umanitario volontario di 171 cittadini somali dalla Libia verso la Somalia. Secondo quanto dichiarato dall’OIM sul proprio sito ufficiale, il volo è partito il 10 novembre da Bengasi e trasportava 42 persone dirette a Hargeisa e 129 a Mogadiscio, tra cui 10 famiglie e 5 minori non accompagnati.

Un team medico ha assistito i passeggeri durante il viaggio e all’arrivo. Othman Belbeisi, direttore regionale dell’OIM per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha sottolineato che il ruolo dell’agenzia è garantire che la decisione di tornare sia informata e volontaria e che il viaggio avvenga in sicurezza e dignità. L’operazione è stata finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma per la protezione e il reinserimento dei migranti nel Nord Africa.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).