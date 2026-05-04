Cina: Fujian, al via programmi ed eventi culturali per il primo maggio (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti in costumi tradizionali si divertono nel quartiere tradizionale di Shangxiahang a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 2 maggio 2026. Le autorità locali hanno inaugurato una gamma eterogenea di programmi ed eventi che permettono ai turisti di sperimentare il fascino della cultura e delle usanze tradizionali durante le vacanze per il primo maggio, iniziate venerdì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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