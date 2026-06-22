PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato circa 6,67 milioni di viaggi transfrontalieri durante i tre giorni di vacanze per il Dragon Boat Festival, in aumento del 12,9% su base annua, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA).
Durante il periodo di vacanza, conclusosi ieri, i viaggi transfrontalieri effettuati da visitatori stranieri sono aumentati del 23,3% rispetto al dato del 2025, raggiungendo quota 777.000, secondo la NIA.
Tra i viaggiatori stranieri entrati in Cina, 266.000 sono stati ammessi nell’ambito della politica nazionale di esenzione dal visto, segnando un aumento del 15,2% rispetto all’anno precedente.
Il crescente afflusso di viaggiatori stranieri è sostenuto dalle politiche favorevoli del Paese in materia di visti. Entro febbraio di quest’anno, la Cina aveva esteso l’esenzione unilaterale dal visto ai cittadini di 50 Paesi.
(ITALPRESS).