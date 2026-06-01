Cina: cucina tibetana conquista Chengdu, la città della gastronomia

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Per molti visitatori stranieri, un tour gastronomico a Chengdu, la rinomata città culinaria della Cina, include solitamente hot pot, pollo Kung Pao, Mapo tofu e altri piatti dal sapore pungente. Tuttavia, per i commensali più esperti, i numerosi ristoranti tibetani della città rappresentano una gemma nascosta.

Nel cuore di questa Città Creativa per la Gastronomia UNESCO, è comune vedere ristoranti tibetani affollati di buongustai provenienti dalla Cina e dall’estero. La loro ricetta per il successo: un’offerta varia sia di cibi tibetani tradizionali sia di piatti fusion, come fettine di yak bollite in stile Sichuan e pizze in stile tibetano.

A Rig è proprietaria di uno di questi ristoranti. Originaria della prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia del Sichuan, ha avviato la propria attività a Chengdu nel 2000, in un periodo in cui molti tibetani arrivavano nel capoluogo provinciale in cerca di opportunità lavorative. Essendo una delle città più dinamiche della Cina occidentale, da tempo Chengdu attira persone provenienti dalle regioni limitrofe.

Il locale ha iniziato servendo altri migranti tibetani presenti in città, ma con il tempo il suo menu si è ampliato per soddisfare una varietà di gusti.

“Abbiamo chiesto consigli e imparato nuove ricette dai clienti provenienti da diverse regioni, in modo che potessero assaporare i sapori autentici della loro terra d’origine”, ha affermato Tsenam Gemey, figlia di A Rig, che lavora anch’essa nel locale.

Ad esempio, il menu era un tempo dominato da piatti a base di carne e latticini, pensati per soddisfare l’elevato fabbisogno calorico del popolo tibetano che vive sui freddi altipiani. La famiglia A Rig ha combinato tecniche di cucina tradizionali cinesi e occidentali per introdurre un assortimento di verdure saltate e abbinarle a piatti di carne a basso contenuto di sale.

Il piatto forte del ristorante è lo yak saltato in padella servito con focaccia. Ispirandosi a una ricetta tradizionale a base di montone dei pastori tibetani della provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, A Rig ha scelto lo yak, carne molto apprezzata dai tibetani e dal sapore delicato, come ingrediente principale, riducendo l’uso di spezie forti per ottenere un sapore più fresco.

La famiglia ha impiegato quasi tre anni per perfezionare il piatto. Ora è uno dei piatti tibetani più popolari a Chengdu, adottato da molti altri ristoranti tibetani della città, ha affermato con orgoglio A Rig.

Queste modifiche hanno aiutato il ristorante a conquistare il primo posto tra i ristoranti tibetani di Chengdu su Dianping, l’equivalente cinese di Yelp, rendendolo un’attrazione a sé stante in una delle principali mete turistiche della città.

Il successo del ristorante di A Rig riflette l’evoluzione decennale della cucina tibetana a Chengdu. Secondo l’Amministrazione per la regolamentazione del mercato di Chengdu, la città ospita oggi 84 ristoranti specializzati in cucina tibetana, oltre ad altri 36 negozi che servono tè dolce in stile tibetano.

La crescita dei ristoranti tibetani a Chengdu è alimentata dalla numerosa popolazione tibetana presente in città, dalla crescente popolarità della cultura tibetana e dall’inclusività della cultura gastronomica cittadina, ha affermato Li Jin, professore presso il Centro per gli studi tibetani dell’Università del Sichuan.

Anche il fenomeno del “China Travel” e la rapida ascesa di Chengdu alla ribalta sui social media negli ultimi anni hanno contribuito alla loro crescente popolarità.

Con Chengdu che ha accolto 2,38 milioni di turisti in entrata lo scorso anno, in aumento del 44,3% su base annua, Tsenam Gemey ha notato un consistente incremento dei clienti internazionali.

“Il ristorante accoglie ogni giorno clienti stranieri, molti dei quali sperimentano per la prima volta la cultura tibetana del Sichuan occidentale”, ha affermato, attribuendo l’afflusso alle politiche di esenzione dal visto e alle app di viaggio che agevolano il crescente numero di viaggi indipendenti.

“Molti turisti stranieri ci trovano tramite classifiche gastronomiche virali sui social media, cosa molto diversa rispetto ai tempi in cui dipendevamo solo dalle guide cartacee e dalle guide turistiche”, ha aggiunto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).