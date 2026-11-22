PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni lavoratori sono impegnati in uno stabilimento di confezionamento delle ciliegie a Santiago, in Cile, il 29 ottobre 2026. Il Cile è uno dei principali esportatori mondiali di ciliegie e la Cina rappresenta il maggiore mercato estero per le ciliegie cilene.

Secondo i dati del ministero dell’Agricoltura cileno, nella stagione 2025/2026 sono state esportate circa 569.000 tonnellate di ciliegie, di cui circa l’87% destinato alla Cina. Negli ultimi anni, nel contesto dell’approfondimento della cooperazione economica nella regione Asia-Pacifico, la Cina e il Cile, entrambe economie della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), hanno continuato a promuovere la cooperazione economica e commerciale. Dal 2018, il Cile ha attivato una rotta marittima diretta verso la Cina, nota come “cherry express”, che ha ridotto significativamente i tempi di trasporto.

Quest’anno ricorre l'”Anno della Cina” dell’APEC e la 33ma riunione dei leader economici dell’APEC si è tenuta a Shenzhen dal 18 al 19 novembre. Cogliendo questa opportunità, la Cina e il Cile rafforzeranno ulteriormente la cooperazione nell’agevolazione degli scambi e nel commercio agricolo. Le ciliegie che attraversano l’Oceano Pacifico sono diventate un vivido esempio dell’approfondimento della cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)