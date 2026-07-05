Cina: consegne express oltre 100 mld di pacchi a fine giugno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il volume delle consegne express in Cina aveva superato i 100 miliardi di pacchi alla fine di giugno 2026, secondo i dati diffusi sabato dall’Ufficio statale delle Poste (SPB).

Il traguardo è stato raggiunto con nove giorni di anticipo rispetto al 2025, ha riferito l’Ufficio, sottolineando che il dato segnala una ripresa stabile sia del settore delle consegne express sia del mercato dei consumi.

Dall’inizio del 2026, una serie di misure di sostegno ai consumi ha continuato a produrre effetti, contribuendo a stimolare la spesa dei consumatori e a ottimizzare la struttura dei consumi, ha dichiarato Liu Jiang, funzionario del centro di sviluppo e ricerca dell’SPB.

La ripresa dei consumi ha a sua volta trainato la crescita sostenuta del mercato cinese delle consegne express, ha aggiunto Liu.

L’Ufficio ha inoltre evidenziato la continua transizione verde del settore. Nel giugno 2025 sono entrate in vigore le norme riviste della Cina sul comparto delle consegne express, che incoraggiano l’uso di materiali di imballaggio ecologici, degradabili e riutilizzabili.

Da allora, il tasso di standardizzazione degli imballaggi del settore ha raggiunto l’86% e le scatole di cartone riciclate e riutilizzabili sono state impiegate oltre 1,6 miliardi di volte, ha dichiarato Lin Hu, portavoce e funzionario dell’SPB.

Lin ha aggiunto che il settore utilizza ora oltre 75.000 veicoli a nuova energia e a energia pulita. “Le consegne intelligenti e a basse emissioni di carbonio stanno ridefinendo gli stili di vita dei consumatori”.

Guardando al futuro, l’Ufficio ha affermato che il settore delle consegne express rafforzerà ulteriormente il proprio ruolo guida nella logistica, contribuendo così a garantire una circolazione economica più fluida e a imprimere nuovo slancio allo sviluppo economico di alta qualità.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).