Cina: cittadini cercano di combattere il caldo nei parchi acquatici (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 3 luglio 2026 mostra turisti che praticano rafting per rinfrescarsi nell’area panoramica Honghe Rafting, nella contea di Xinglong della città di Chengde, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Un’ondata di calore, la più estesa finora quest’anno, sta colpendo negli ultimi giorni molte località della Cina settentrionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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