Iran, iniziano ufficialmente i funerali di Ali Khamenei: presenti migliaia di persone

EHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Sono ufficialmente iniziati i funerali di Ali Khamenei a Teheran, ex leader supremo a pochi mesi dalla sua morte, avvenuta a 86 ani dopo un raid aereo all’inizio della guerra con gli Stati Uniti. Migliaia di partecipanti, vestiti di nero, stanno percorrendo le strade cercando di raggiungere la Grande Moschea dove è esposta la sua salma.

I funerali dureranno sei giorni, con la bara che rimarrà esposta al pubblico fino a lunedì, quando un corteo funebre attraverserà Teheran. Il giorno sarà trasferita a Qom, prima di arrivare giovedì a Mashhad, città natale di Khamenei nel nord-est dell’Iran, dove avrà luogo la sepoltura.

La città è praticamente blindata, con le autorità iraniane che si aspettano tra i 15 e i 20 milioni di partecipanti. La presenza del figlio di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, non è stata confermata. Molti partecipanti sventolano bandiere sciite rosse con la scritta “martire”, mentre altri hanno scandito slogan come “vendetta” e “morte all’America, morte a Israele”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).