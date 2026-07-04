Ucraina, Zelensky “I russi hanno perso il Mar Nero, per loro non sarà luogo di pace”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Marina ucraina, insieme ad altre componenti delle Forze di Difesa e Sicurezza, ha compiuto ciò che molti ritenevano impossibile. La Russia ha perso il Mar Nero e, a partire dalla liberazione dell’isola di Zmiinyi e proseguendo con le nostre operazioni contro la flotta, i porti e le forze di occupazione russe in Crimea, stiamo dimostrando che il Mar Nero e la regione d’Azov non saranno certamente un luogo di pace per la Russia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post su X.

“Alla vigilia della Giornata della Marina ucraina, ho reso omaggio ai nostri guerrieri che difendono l’Ucraina in quanto membri delle Forze Navali. Ho consegnato la bandiera di battaglia e i nastrini ‘Per il Coraggio e il Valore’ alle unità militari della Marina” ringraziando “ognuno di loro per il loro servizio. E oggi, in particolare in occasione della Giornata delle Forze Navali ucraine di quest’anno e come segno di rispetto e gratitudine verso la nostra Marina, ho preso la decisione di istituire qui a Odessa una nostra nuova e solida Accademia Navale. So che c’è un grande bisogno della nostra Marina, che ci sono le capacità e, soprattutto, che c’è il desiderio dei nostri cadetti, dei nostri giovani, di servire e difendere l’Ucraina. Porteremo a termine tutti i nostri compiti”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –

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