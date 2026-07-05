Egitto, oltre 70 milioni di visite nell’iniziativa per la salute della donna

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’iniziativa permanente del presidente egiziano per il sostegno alla salute della donna ha registrato 70.591.515 visite dalla sua istituzione, nel luglio 2019, confermandosi tra i principali programmi di prevenzione sanitaria del Paese.

Secondo un comunicato del Ministero della Salute e della Popolazione, il totale comprende 23.446.016 prime visite, 33.428.303 controlli periodici e 13.717.195 visite occasionali. Il programma offre servizi di screening, diagnosi precoce e sensibilizzazione attraverso 3.663 unità sanitarie e 102 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il portavoce del ministero, Hossam Abdel Ghaffar, ha evidenziato che la diagnosi precoce del tumore al seno consente di ridurre il peso della malattia sulle pazienti e sul sistema sanitario, garantendo l’accesso gratuito ai più avanzati protocolli terapeutici. Ha inoltre reso noto che oltre 927 mila donne sono state indirizzate agli ospedali per esami specialistici.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).