TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il Pakistan ospiterà un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran l’11 luglio. Lo riferisce Al Arabyia. Secondo alcune fonti, il prossimo ciclo di colloqui affronterà tre questioni principali: le sanzioni statunitensi imposte a Teheran, il congelamento dei fondi iraniani e il programma nucleare iraniano. Il livello di rappresentanza della delegazione iraniana nei negoziati non è stato ancora deciso: la decisione verrà presa dopo la conclusione delle cerimonie funebri per la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).