WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ad Axios che il premier israeliano Benjamin Netanyahu gli ha chiesto un incontro. “Andiamo molto d’accordo, sa chi comanda”, ha detto riferendosi a Netanyahu. L’incontro potrebbe avere luogo già la prossima settimana alla Casa Bianca, dopo il ritorno del tycoon dal vertice NATO.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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