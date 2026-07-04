WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ad Axios che il premier israeliano Benjamin Netanyahu gli ha chiesto un incontro. “Andiamo molto d’accordo, sa chi comanda”, ha detto riferendosi a Netanyahu. L’incontro potrebbe avere luogo già la prossima settimana alla Casa Bianca, dopo il ritorno del tycoon dal vertice NATO.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).