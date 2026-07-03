A Malta case sempre più care, +6,7% in un anno

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I prezzi degli immobili residenziali a Malta sono aumentati di quasi il 45% negli ultimi sei anni, secondo i dati diffusi dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO), riaccendendo le preoccupazioni per la crescente difficoltà di accesso alla casa.

L’Indice dei prezzi delle proprietà residenziali (RPPI) ha raggiunto quota 104,19 nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 6,7% su base annua e dell’1,8% rispetto al trimestre precedente. Si tratta della crescita più rapida registrata dal 2022. Gli appartamenti hanno segnato l’incremento maggiore, con un rialzo del 6,9% rispetto a un anno prima, mentre i prezzi delle maisonette sono saliti del 5,3%.

Dal primo trimestre del 2020 l’indice è passato da 72,54 a 104,19. Dati separati dell’NSO mostrano inoltre che il prezzo medio di una casa è aumentato da 163.560 euro nel 2020 a 237.749 euro nel 2025. L’accelerazione dei prezzi arriva nonostante i segnali di rallentamento dell’economia.

La Banca Centrale di Malta ha infatti rilevato una diminuzione dei compromessi di vendita e degli atti notarili definitivi, mentre il credito al settore delle costruzioni e dell’immobiliare continua a sostenere la crescita dei prestiti. L’accessibilità delle abitazioni resta un tema centrale anche per l’aumento della popolazione, alimentato soprattutto dall’immigrazione, che continua a sostenere la domanda di alloggi.

Uno studio di KPMG ha rilevato che nel 2025 una giovane coppia con salari minimi poteva permettersi appena il 2,2% degli immobili disponibili sul mercato. I dati della Banca Centrale indicano inoltre un calo della quota di proprietari di casa tra gli under 35, mentre oltre un terzo degli acquirenti alla prima casa dipende ormai dal sostegno economico dei genitori. Il Fondo Monetario Internazionale ha infine avvertito che la crescente esposizione delle banche verso il settore immobiliare rappresenta un elemento di vulnerabilità, mentre associazioni e movimenti denunciano che l’aumento dei prezzi delle case e degli affitti sta rendendo sempre più difficile l’accesso alla proprietà, soprattutto per i giovani maltesi.

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(ITALPRESS).