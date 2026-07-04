Malta, celebrati in ambasciata i 250 anni degli Stati Uniti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Celebrato presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Malta il 250° anniversario della fondazione, con un ricevimento al quale hanno partecipato la presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, esponenti del governo, rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e culturale, oltre ad altri invitati.

Nel suo intervento, l’ambasciatrice americana Somers Farkas ha affermato che le celebrazioni di “Freedom 250” rappresentano non solo un’occasione per ricordare la storia del Paese, ma anche per investire nel futuro.

L’ambasciatrice ha evidenziato alcuni recenti sviluppi nelle relazioni bilaterali, tra cui l’adesione di Malta agli Artemis Accords, l’accordo per la diffusione dell’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale siglato dal governo con Microsoft e OpenAI e l’avvio dei voli diretti tra Malta e New York.

Tra i risultati figurano anche l’ingresso di Malta in un registro marittimo internazionale volto a contrastare l’elusione delle sanzioni e altre attività illecite, nonché la costituzione del Friends of Malta Congressional Caucus al Congresso degli Stati Uniti.

Secondo la rappresentanza diplomatica, questi sviluppi testimoniano il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nei settori professionale, educativo e culturale. La presidente Spiteri Debono ha espresso apprezzamento per i progressi compiuti nella cooperazione bilaterale nell’ultimo anno, sottolineando il comune impegno di Malta e Stati Uniti nell’affrontare le sfide globali.

-Foto Ambasciata degli Stati Uniti a Malta-

(ITALPRESS).