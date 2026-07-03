In Tunisia domati 186 incendi dalla Protezione civile nelle ultime 24 ore

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le unità della Protezione civile tunisina hanno effettuato 186 interventi per lo spegnimento di incendi nelle ultime 24 ore, su un totale di 604 operazioni registrate tra le 6:00 di giovedì 2 luglio e le 6:00 di venerdì 3 luglio 2026.

Lo rende noto la Protezione civile tunisina sulla propria pagina ufficiale. Secondo il bilancio diffuso oggi, le squadre sono intervenute inoltre in 139 incidenti stradali, hanno effettuato 262 soccorsi sanitari per emergenze diverse dagli incidenti della circolazione, nove interventi sulle spiagge e altri otto interventi di varia natura. I dati rientrano nel consueto aggiornamento giornaliero sull’attività operativa della Protezione civile su tutto il territorio tunisino.

– foto IPA Agency –

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