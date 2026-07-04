Sisma in Venezuela, il bilancio delle vittime sale 2.954. Sono 16.592 i feriti

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime dei due devastanti terremoti che hanno colpito il Paese: il numero dei morti è salito a 2.954, quello dei feriti a 16.592. Secondo le autorità venezuelane, 6.462 persone sono state tratte in salvo. Ci sono 16.389 persone che hanno perso la casa, oltre 83mila famiglie hanno ricevuto assistenza: sono state distribuite oltre 9.480 tonnellate di cibo e 78.400 pacchi alimentari. Secondo le Nazioni Unite, circa 3.000 soccorritori internazionali continuano a partecipare alle operazioni di ricerca.

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