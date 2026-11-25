CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono oltre 3,3 milioni di euro, tra risorse regionali e statali, i fondi programmati per il 2026 per rafforzare la rete antiviolenza in Sardegna, sostenere i percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza e investire nella prevenzione. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene sul tema attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Nell’anno in cui ricorre il centenario del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, la presidente sceglie di partire dalle parole della scrittrice nuorese e dalla sua novella Un po’ a tutti, contenuta nella raccolta Chiaroscuro del 1912. “Don Micheli, non mi tocchi! Le mani secche!”. Sono le parole di Barbara, la ragazza sedicenne della novella, molestata da un uomo durante una festa, tra le risate degli invitati e il rimprovero della padrona. “Più di un secolo dopo, quella scena ci riguarda ancora. Ci sono la prepotenza di chi si sente autorizzato a oltrepassare un limite e l’indifferenza di chi assiste. C’è soprattutto una ragazza costretta a difendersi da sola”, scrive Todde.

La presidente richiama i dati del Rapporto BES 2026 dell’ISTAT, secondo cui in Sardegna, nei cinque anni precedenti l’indagine, il 6,8% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica e il 7,4% violenza sessuale, con percentuali superiori alle medie nazionali, rispettivamente del 6% e del 7%. Il 3,7% delle donne della stessa fascia di età che hanno o hanno avuto un partner ha subito violenza fisica o sessuale all’interno della coppia. Dal rapporto del CNR sul sistema antiviolenza in Sardegna emerge inoltre che soltanto il 13% delle donne che nel 2024 hanno contattato il numero di pubblica utilità 1522 dall’Isola ha dichiarato di aver sporto denuncia.

“Penso a quanto possa essere difficile raccontare una violenza e vorrei che nessuna donna si sentisse sola in quel momento. Penso soprattutto alle donne che vivono nei piccoli centri della Sardegna, dove tutti si conoscono e anche chiedere aiuto può diventare difficile”, ha sottolineato la presidente Todde.

La programmazione delle risorse per il 2026, approvata in via definitiva dalla Giunta regionale il 22 aprile, prevede oltre 988 mila euro per garantire la continuità dei servizi erogati dai 12 centri antiviolenza e dalle 5 case di accoglienza già attivi e accreditati in Sardegna.

Sono inoltre stati previsti 602 mila euro per l’istituzione e il potenziamento delle case rifugio e oltre 147 mila euro per nuovi servizi antiviolenza, tra cui il centro di Tempio Pausania e l’apertura di sportelli nei territori ancora privi di servizi specializzati.

Nell’ambito della stessa programmazione, 737.450 euro sono destinati agli interventi per l’autonomia abitativa, lavorativa e sociale delle donne in uscita da situazioni di violenza.

“Quando una donna decide di lasciare un compagno violento, deve potersi permettere di farlo. Deve poter trovare una casa in cui vivere con i propri figli e avere la possibilità di mantenersi. Per questo abbiamo destinato oltre 700 mila euro ai percorsi di autonomia e approvato, ad aprile, le nuove linee guida del Reddito di Libertà”. Anche queste ultime sono state approvate in via definitiva dalla Giunta il 22 aprile 2026 e riguardano il periodo 2026-2029

La programmazione regionale prevede anche 180.600 euro per progetti di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e 200 mila euro per la prosecuzione della collaborazione con l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del progetto MARIPOSA.

Al progetto è dedicato l’evento in programma oggi a Cagliari, nell’Assessorato delle Politiche Sociali, alle 10, che conclude un triennio di collaborazione tra la Regione e il CNR per analizzare il funzionamento della rete antiviolenza e valutare l’efficacia delle politiche regionali, con particolare attenzione ai percorsi di autonomia delle donne. I risultati delle attività di ricerca sono stati approvati dalla Giunta regionale il 13 maggio scorso.

In chiusura, Todde torna alle parole della scrittrice nuorese. “In questa giornata ripenso a quel non mi tocchi scritto da Deledda. Un rifiuto dovrebbe bastare. Il mio impegno, come donna e come Presidente, è fare in modo che ogni donna possa pronunciarlo senza paura e sapere di avere dalla propria parte le istituzioni che rappresento”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).