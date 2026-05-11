Cina: casa da tè di Chongqing integra ristorazione e cultura (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’artista si esibisce nell’Opera di Pechino in una casa da tè a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, il 10 maggio 2026. Originariamente costruito negli anni ’50 come cinema per i lavoratori di una fabbrica locale di macchinari a Chongqing, l’edificio è stato ristrutturato e trasformato nell’attuale casa da tè pubblica Jiangling, integrando ristorazione, tempo libero e creatività culturale, ed è apprezzato sia dai residenti locali sia dai turisti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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