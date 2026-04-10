Cina: aviazione civile registra operazioni sicure e forte crescita nel primo trimestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria dell’aviazione civile cinese ha garantito operazioni sicure nel primo trimestre del 2026, secondo l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (Caac).

Da gennaio a marzo, il settore ha registrato 3,77 milioni di ore di volo e 1,41 milioni di decolli e atterraggi, in aumento rispettivamente del 5,2% e del 3,4% su base annua, secondo dati diffusi oggi dalla Caac.

Il volume complessivo del trasporto ha raggiunto i 42,8 miliardi di tonnellate-chilometro e il numero di passeggeri è salito a 200 milioni, con una crescita su base annua del 10,9% e del 6,5%.

Guardando al secondo trimestre, che comprende le vacanze del primo maggio e del Dragon Boat Festival, il direttore dell’amministrazione Song Zhiyong ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la gestione della sicurezza per garantire la sicurezza delle operazioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).