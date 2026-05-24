L’Aeroporto di Malta ottiene 100 milioni di euro per l’ampliamento del terminal

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Aeroporto Internazionale di Malta (MIA) ha ottenuto un finanziamento esterno di 100 milioni di euro per sostenere uno dei più importanti interventi di ammodernamento delle sue strutture dall’avvio del processo di privatizzazione. L’investimento finanzierà un importante progetto di ampliamento del terminal, che entro il 2028 porterà a un incremento di 26.000 metri quadrati delle infrastrutture aeroportuali.

Il piano di riqualificazione prevede l’aggiunta di 32 nuovi banchi check-in, cinque nuovi gate d’imbarco e un accesso dedicato agli equipaggi, oltre all’espansione delle aree di transito, dei sistemi di smistamento bagagli e degli spazi commerciali.

L’annuncio del finanziamento è stato dato durante la 34ª assemblea generale annuale di MIA dall’amministratore delegato Alan Borg, che ha precisato come il pacchetto comprenda due prestiti: uno da 50 milioni di euro con scadenza a cinque anni e un secondo da 50 milioni con durata di sette anni.

Secondo Borg, il finanziamento consentirà all’azienda di realizzare progetti infrastrutturali su larga scala nell’ambito del suo programma plurimilionario di investimenti, mantenendo al contempo la stabilità finanziaria. Borg ha inoltre spiegato che i lavori preliminari sul sito stanno procedendo secondo il cronoprogramma, inclusi gli scavi sotto il livello stradale, il reindirizzamento dei principali servizi tecnici e la creazione di percorsi di accesso sicuri.

Procedono regolarmente anche i lavori per il progetto SkyParks 2, con la consegna dell’hotel prevista per l’ultimo trimestre del 2026.

“Il sostegno di una delle principali banche locali riflette la fiducia condivisa nella nostra visione per MIA e nel suo ruolo nel futuro dell’industria turistica”, ha dichiarato Borg.

Ha inoltre aggiunto che il finanziamento contribuirà a preservare la liquidità aziendale, garantendo la capacità del gruppo di continuare a rispettare i propri impegni nei confronti di dipendenti, partner commerciali e azionisti.

Secondo una nota diffusa dalla società, nel corso dell’ultimo anno MIA ha investito 61,6 milioni di euro in spese in conto capitale, reinvestendo quasi il 40% dei ricavi annuali per rafforzare le operazioni, modernizzare le infrastrutture e migliorare l’esperienza dei passeggeri.

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(ITALPRESS).