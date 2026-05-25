Cina: raccolta delle nespole nell’Anhui nel segno della tradizione (3)

SHEXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli agricoltori in barca vanno a vendere le nespole nei mercati nel villaggio di Zhangtan, nella contea di Shexian, città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 21 maggio 2026. La coltivazione delle nespole nei villaggi di Zhangtan, Miantan e Yuetan, nella contea di Shexian, risale a oltre 800 anni fa e resta un’industria caratteristica che aiuta la popolazione locale ad aumentare il reddito. Le nespole coltivate qui sono famose per avere buccia sottile, polpa abbondante ed essere dolci e succose. La stagione tipica della raccolta delle nespole cade a maggio, quando il clima è adatto alla raccolta, alla selezione e alla vendita dei frutti.

-Foto Xinhua-

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