Cina: raccolta delle nespole nell’Anhui nel segno della tradizione (2)

SHEXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore seleziona nespole nel villaggio di Miantan, nella contea di Shexian, città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 18 maggio 2026. La coltivazione delle nespole nei villaggi di Zhangtan, Miantan e Yuetan a Shexian risale a oltre 800 anni fa e rimane un’industria pilastro che aiuta la popolazione locale ad aumentare il proprio reddito. Le nespole coltivate qui sono famose per la buccia sottile e la ricca polpa dolce e succosa. La stagione tipica della raccolta cade a maggio, quando il clima è adatto alla raccolta, alla selezione e alla vendita dei frutti.

-Foto Xinhua-

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