ROMA (ITALPRESS) – Tre persone sono state uccise in altrettanti raid israeliani con droni sull’autostrada a Kfar Rumman, nel sud del Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese Nna.

AVVISI DI EVACUAZIONI

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno emesso avvisi di evacuazione per dieci villaggi e città nel Libano meridionale in vista di raid aerei contro il gruppo armato Hezbollah. L’ordine di evacuazione annunciato dal portavoce arabo delle Idf, colonnello Avichay Adraee, riguarda le località di Nabatiyeh at-Tahta, Al-Lwaiza, Sajd, Ain Qana, Harouf, Zibdin, Kfar Reman, Doueir, Adshit Al-Shaqif e Meidoun. “Alla luce delle violazioni dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah, le Idf sono costrette ad agire con la forza e non intendono arrecare danno a nessuno”, avverte il portavoce dell’esercito.

SOLDATO ISRAELIANO UCCISO DA UN DRONE ESPLOSIVO

Nel Libano del sud, un soldato è rimasto ucciso ieri da un drone esplosivo. Lo hanno annunciato dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Si tratta del sergente Nehoray Leizer, 19 anni, geniere della Brigata 601. Nell’attacco un altro soldato è rimasto gravemente ferito.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).