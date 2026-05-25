Sventato in Tunisia un tentativo di migrazione irregolare verso le coste europee, smantellata una rete criminale

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La polizia giudiziaria della città di Nabeul ha smantellato oggi una rete criminale attiva nell’organizzazione di viaggi di migrazione irregolare verso le coste europee, sventando un piano di traversata clandestina in partenza dalle coste della regione. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’imboscata predisposta dalle unità di sicurezza dopo informazioni di intelligence relative ai movimenti dei sospetti impegnati nella preparazione di una traversata illegale. Due elementi ritenuti tra i principali organizzatori della rete sono stati arrestati.

Secondo le prime informazioni, le perquisizioni hanno portato al sequestro di imbarcazioni attrezzate per la navigazione clandestina, di una motocicletta di grossa cilindrata utilizzata per gli spostamenti e il monitoraggio dei percorsi, oltre a ingenti somme di denaro in valuta tunisina e straniera, ritenute provenienti dall’organizzazione dei viaggi illegali.

Su disposizione della procura, i due sospetti sono stati posti in stato di fermo con l’accusa di “associazione criminale finalizzata all’organizzazione di operazioni di migrazione irregolare via mare”. Le indagini proseguono per identificare gli altri membri della rete ancora in fuga. Secondo quanto riportato da Mosaique FM, le investigazioni sono ancora in corso per accertare eventuali ramificazioni della rete criminale.

– foto IPA Agency –

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