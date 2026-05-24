Massiccio attacco su Kiev nella notte tra sabato e domenica, 600 droni e missili balistici sulla capitale

ROMA (ITALPRESS) – Due morti e 56 persone sono rimaste ferite a causa di un attacco notturno con missili e droni russi su Kiev. Sono otto i distretti municipali della capitale che sono stati colpiti.

“Dalla scorsa notte, i soccorritori e tutti i servizi necessari sono al lavoro ovunque ce ne sia bisogno. Ad oggi, almeno 83 persone sono rimaste ferite dalla mezzanotte. Ci sono anche delle vittime. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari. È stato un attacco pesante: 90 missili di vario tipo, molti dei quali balistici – 36 in totale. C’erano 600 droni. Sfortunatamente, non tutti i missili balistici sono stati intercettati – il maggior numero di colpi ha colpito Kiev. Kiev era l’obiettivo principale di questo attacco russo. Putin non riesce nemmeno più a pronunciare chiaramente la parola “urrà” – biascica e borbotta – eppure continua a distruggere edifici residenziali con i suoi missili”. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X.

“Ha lanciato tre missili russi contro un impianto di approvvigionamento idrico. Ha incendiato un mercato. Ha danneggiato decine di edifici residenziali. Ha colpito diverse scuole. Ha lanciato il suo “Oreshnik” contro Bila Tserkva – continua –. Sono davvero fuori di testa. È importante che questo non resti impunito per la Russia. Oggi, chiunque nel mondo non rimanga in silenzio e scelga di aiutare l’Ucraina è un difensore della vita. È di fondamentale importanza continuare a lavorare per garantire la difesa aerea dell’Ucraina, in particolare le capacità antibalistiche. Stiamo facendo del nostro meglio per raggiungere la pace e proteggere le persone, tutto quanto. È importante che l’Ucraina non sia sola. Servono decisioni – da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di altri – affinché quel vecchio “Oreshnik” di Mosca pronunci finalmente la parola “pace”.

“Putin voleva mostrare “forza”, ma ha solo confermato la sua debolezza. Durante la notte, la Russia ha sferrato uno dei più grandi attacchi terroristici contro Kiev, utilizzando circa 600 droni, decine di missili balistici, aerobalistici e da crociera, e un missile balistico intercontinentale inerte. Anche le regioni di Cherkasy, Kharkiv, Kropyvnytskyi, Odessa, Poltava, Sumy e Zhytomyr sono state colpite. Al momento, si contano almeno due civili uccisi e decine feriti. Questi numeri potrebbero aumentare”. Lo scrive su X il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha.

“Molti edifici residenziali sono stati danneggiati – afferma, postando foto e video dell’attacco -. Incapace di ottenere risultati sul campo di battaglia, Putin ricorre al terrore contro i civili. Questo attacco era probabilmente inteso a dimostrare “forza” all’opinione pubblica interna, ma ha invece solo confermato la debolezza di Putin. Persino i russi si rendono conto che è un perdente. La sua “operazione speciale” non sta ottenendo alcun risultato. Le perdite sono enormi, ma non c’è un solo obiettivo raggiunto. Solo che in Russia non ci sono più posti sicuri, dato che l’Ucraina sta intensificando le sue sanzioni speciali a lungo raggio”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).