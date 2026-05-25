Rally dell’Adriatico, trionfo assoluto per i Pirelli Scorpion

MILANO (ITALPRESS) – Il Rally dell’Adriatico, terza delle sei gare del Campionato Italiano Rally Terra 2026, è stata un assoluto trionfo per i pneumatici Pirelli Scorpion e per i protagonisti dei trofei Pirelli Star 2026, sia fra le trazioni integrali che fra le due ruote motrici.

Nella gara con base a Cingoli, sia l’intero podio della classifica assoluta che quello delle vetture a due ruote motrici sono stati monopolio degli equipaggi iscritti ai trofei che Pirelli destina in Italia ai propri clienti sportivi.

Dopo una serrata battaglia durata tutta la gara il successo finale è andato a Tommaso Ciuffi, che con questa seconda consecutiva vittoria ha raggiunto in testa alla classifica del Pirelli Star 4RM Terra il sudamericano Marco Bulacia, che nell’occasione ha ottenuto un ottimo terzo posto assoluto.

Prestazione eccellente per Angelo “Pucci” Grossi, alla fine secondo dopo essere stato in testa fino alla terz’ultima prova speciale. Nuovamente a punti, ed ora primo inseguitore dei due leader, il francese Louis Constant. Eccellente anche la prova di Mattia Scandola, in costante crescendo e quarto nell’occasione fra i trofeisti Pirelli.

Grande lotta e tanti colpi di scena anche fra le due ruote motrici del Pirelli Star 2RM Terra, con continui cambi al vertice fino all’inizio dell’ultimo giro, quando è stato Giorgio Cogni a prendere saldamente il comando, ma proprio sulla speciale conclusiva sia il piacentino che Mattia Ricciu, suo più immediato inseguitore, perdevano oltre 30″ e la vittoria passava a Giacomo Marchioro davanti a Cogni, Emanuele Rosso e Ricciu.

Al vertice costretti al ritiro sia Nicola Cazzaro che Alessandro Lani così ora la classifica vede ben sette piloti racchiusi in soli 10 punti. Fra le Rally3 nuovo successo per Alex Lorenzato, che ha così aumentato il proprio vantaggio su Paolo Maria Tosetto ed Ennio Bini. Prossimo appuntamento del Tricolore Terra, il Rally di San Marino il 19-20 giugno.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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