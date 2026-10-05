HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale spiega a una turista come indossare gli esoscheletri robotici nell’area panoramica del monte Qiyun, nella contea di Xiuning, città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 2 ottobre 2026.

Durante le vacanze per la Festa nazionale, l’area panoramica sta offrendo il noleggio di esoscheletri robotici per aiutare i visitatori a fare escursioni con meno fatica. I dispositivi, leggeri e facili da usare, rilevano i movimenti del corpo, fornendo sostegno in salita e ammortizzazione in discesa per proteggere le ginocchia e ridurre l’affaticamento delle gambe. Con l’aumento del numero di escursionisti negli ultimi anni, l’area mette ora a disposizione oltre 20 robot di questo tipo, utilizzando la tecnologia per rendere più intelligente l’esperienza delle escursioni in montagna.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).