HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una promozione per la permuta di nuovi droni agricoli ha attirato l’attenzione di Wang Zhenguo, un coltivatore di riso di Wuchang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang.

In un negozio locale DJI, un deposito di 1.000 yuan (circa 150 dollari statunitensi) per il preordine consente di accedere a un pacchetto di vantaggi per il drone agricolo di nuova generazione di DJI, il cui lancio commerciale è previsto a dicembre.

Wang ha acquistato il suo primo DJI Agras T20 nel 2019 e da allora è passato ogni anno alla generazione successiva. Attualmente utilizza un T100S, lanciato lo scorso novembre.

Wang si è affidato a questo drone per distribuire fertilizzanti e pesticidi sui suoi oltre 40 ettari di risaie. “Per fertilizzare l’intero appezzamento sono bastati poco più di due giorni. Il lavoro manuale non potrebbe mai raggiungere una simile produttività”, ha dichiarato Wang.

Liu Yan, responsabile del negozio, ha riferito a Xinhua che i modelli appena lanciati offrono agli acquirenti nuovi vantaggi in termini di manutenzione, suscitando un forte interesse tra i clienti.

I clienti che effettuano il preordine beneficiano di numerosi vantaggi, tra cui una maggiore copertura per la manutenzione e una protezione del prezzo della durata di un anno. Qualsiasi riduzione del prezzo durante questo periodo dà diritto agli acquirenti al rimborso integrale della differenza.

DJI Agriculture, pioniere nella tecnologia dei droni agricoli con sede nella città meridionale cinese di Shenzhen, da anni fa coincidere il lancio di nuovi prodotti con il periodo di pausa invernale delle attività agricole.

I droni agricoli che volano a bassa quota sono ormai una presenza comune nelle vaste pianure di terra nera dello Heilongjiang, una regione ideale per la produzione di cereali.

DJI Agriculture ha seguito da vicino questa trasformazione sul campo in tutto lo Heilongjiang. Cheng Zhongyi, ingegnere senior delle soluzioni presso l’azienda, ha dichiarato che i droni si sono evoluti fino a diventare strumenti agricoli intelligenti.

Lo scorso anno gli agricoltori rappresentavano il 60% della clientela di DJI Agriculture a livello nazionale, mentre il restante 40% era costituito da fornitori di servizi professionali. Al contrario, nel 2016 soltanto il 10% circa dei droni agricoli era di proprietà degli agricoltori, poiché la maggior parte dei coltivatori affidava i servizi di irrorazione aerea a squadre di professionisti.

Secondo i dati di DJI Agriculture, lo scorso anno nello Heilongjiang erano in uso 33.000 droni intelligenti DJI per la protezione delle colture, che hanno effettuato operazioni agricole su una superficie complessiva di quasi 600 milioni di mu (40 milioni di ettari).

Cheng ha spiegato che i droni ora supportano l’intera gamma delle attività nelle risaie dello Heilongjiang, dalla semina alla fertilizzazione, passando per il controllo dei parassiti e delle erbe infestanti, fino alla cura delle colture in terreni asciutti nelle fasi finali della stagione.

Ad oggi, l’azienda ha formato 45.000 operatori di droni in tutta la provincia. Una nuova generazione di agricoltori dotati di competenze digitali è emersa come la spina dorsale del processo di modernizzazione agricola dello Heilongjiang.

I vasti terreni pianeggianti dello Heilongjiang si prestano particolarmente bene alla protezione aerea delle colture. Nei campi di mais, le piante alte e fitte lasciano poco spazio di manovra ai trattori o agli operatori agricoli una volta cresciuti gli steli, mentre in passato i coltivatori di riso dovevano trasportare a piedi pesanti serbatoi per l’irrorazione, faticando tra il caldo e il fango. Oggi i droni rispondono efficacemente a queste esigenze.

“I droni distribuiscono i pesticidi in modo più efficiente e uniforme. Riducono inoltre il consumo di pesticidi rispetto alle operazioni di irrorazione manuale”, ha dichiarato Lin Zhengping, ricercatore specializzato nella gestione dei parassiti presso la stazione per la protezione e la quarantena delle piante dello Heilongjiang.

Lin ha affermato che i droni agricoli sono componenti fondamentali degli sforzi della provincia per ridurre le perdite di raccolto causate dai parassiti. Lo Heilongjiang si colloca al primo posto a livello nazionale per l’efficienza delle operazioni di controllo dei parassiti, con i droni che facilitano interventi rapidi in caso di improvvise insorgenze di malattie e infestazioni.

Rispetto all’irrorazione manuale, i droni operano a una velocità oltre 20 volte superiore, riducono il consumo di acqua di oltre il 50% e quello di pesticidi tra il 20% e il 40%, ha affermato Lin.

L’utilizzo dei droni nello Heilongjiang rientra in un più ampio impegno nazionale verso la protezione di precisione delle colture.

La più rapida adozione delle tecnologie agricole ha continuato ad aumentare la produttività, ha dichiarato a gennaio il vice ministro dell’Agricoltura e degli Affari rurali Zhang Xingwang, citando i progressi nei macchinari agricoli, nelle applicazioni dell’agricoltura intelligente e nel crescente utilizzo delle tecnologie a bassa quota.

Zhang ha sottolineato che la Cina dispone ora di oltre 300.000 droni agricoli operativi, che complessivamente coprono ogni anno oltre 460 milioni di mu di terreni agricoli.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).