LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Mercedes schiererà entrambe le vetture in prima fila sulla griglia di partenza del Gran Premio del Qatar. George Russell è stato il pilota più veloce della giornata di sabato, mentre Kimi Antonelli ha fatto segnare il secondo miglior tempo. Lando Norris scatterà dalla terza posizione sulla griglia di partenza. “La terza sessione di prove libere non ha aggiunto elementi significativi al quadro emerso ieri in termini di usura, poichè tutte le squadre hanno scelto di utilizzare esclusivamente la mescola Soft, preservando le opzioni più dure per la gara. Una scelta comprensibile, considerando che Hard e Medium hanno mostrato un vantaggio evidente proprio sotto il profilo della resistenza all’usura” l’analisi di Dario Marrafuschi, direttore Motorsport di Pirelli. “Dal punto di vista strategico, la simulazione più competitiva sulla carta prevede due stint con la Hard e uno con la Medium. Utilizzare la C2 in partenza offre una maggiore flessibilità in caso di Safety Car nelle fasi iniziali, rispetto alla Soft. Le squadre che non dispongono di due set nuovi di C1 potrebbero optare per un secondo stint sulla Medium, accettando però un tempo di gara potenzialmente più elevato, anche a causa della maggiore tendenza di questa mescola al graining”.

“Un’ulteriore opzione sarebbe l’impiego della C3 in partenza o nel finale della corsa, combinata con le altre due mescole. Tuttavia, riteniamo che il vantaggio iniziale in termini di aderenza possa essere limitato dalla necessità di sostituire rapidamente la Soft una volta esaurita la sua finestra prestazionale. La gestione dei pneumatici sarà l’aspetto determinante della gara. Nella giornata di venerdì abbiamo registrato su alcune vetture livelli particolarmente elevati di usura localizzata e, nel corso della notte, abbiamo completato un’approfondita analisi dei pneumatici interessati, affiancandola a una ulteriore valutazione dei dati ottenuti nei test di stress effettuati nei nostri laboratori prima dell’evento. Le verifiche non hanno evidenziato criticità legate all’integrità strutturale degli pneumatici tali da richiedere modifiche alle prescrizioni sulle pressioni o al limite massimo di 27 giri per set che rimane pertanto invariato. Come sempre, i nostri ingegneri presenti all’interno di ogni garage supporteranno le squadre nel massimizzare le prestazioni estraibili dagli pneumatici”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

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