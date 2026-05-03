Cina: a Shitang vari eventi legati alla pesca in occasione del Primo Maggio (2)

WENLING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 2 maggio 2026 mostra la veduta del villaggio di Xiaoruo, nella cittadina di Shitang, città di Wenling, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. La cittadina di Shitang è un tradizionale porto di pesca circondato dal mare su tre lati. Durante la festività del Primo Maggio di quest’anno, la cittadina ha ospitato una varietà di attività legate alla cultura della pesca, attirando turisti da tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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