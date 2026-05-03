Cina: a Pechino in corso il sesto Taihu Jazz Festival (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Membri del coro del National Centre for the Performing Arts (NCPA) si esibiscono al sesto Taihu Jazz Festival a Pechino, capitale della Cina, il 30 aprile 2026. Il Festival, ospitato dal Centro Nazionale Cinese per le Arti Performative (NCPA) della Cina, si è aperto giovedì sera, in coincidenza con la Giornata Internazionale del Jazz. Il festival ha riunito oltre 330 musicisti jazz provenienti da undici Paesi e regioni e proseguirà fino al 5 maggio, ultimo giorno della festività del Primo Maggio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)