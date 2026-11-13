Austria: Zotter porta il cioccolato alla CIIE e punta a espandersi in Cina

VIENNA (AUSTRIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il produttore austriaco di cioccolato Zotter ha tratto notevoli benefici dallo sviluppo economico della Cina e rimane fiducioso di poter ampliare la propria presenza sul mercato cinese, ha dichiarato Julia Zotter, amministratrice delegata dell’azienda a conduzione familiare.

In un’intervista a Xinhua, l’amministratrice delegata ha dichiarato che l’azienda ha partecipato a tutte le edizioni della China International Import Expo (CIIE) fin dalla sua inaugurazione, nel 2018.

“Siamo molto entusiasti della CIIE perché è la più grande fiera commerciale che abbiamo mai visto, in grado di riunire tanti aspetti diversi della vita economica cinese. E per noi è un’occasione unica per presentare il nostro cioccolato su un palcoscenico nazionale, farlo assaggiare alle persone e vedere le loro reazioni”, ha affermato.

Fondata nel 1987, Zotter è entrata nel mercato cinese nel 2013 e un anno dopo ha aperto a Shanghai il suo unico “teatro del cioccolato” al di fuori dell’Austria. La struttura offre ai visitatori la possibilità di degustare e acquistare prodotti al cioccolato, oltre che di crearne di propri.

I prodotti dell’azienda hanno gradualmente guadagnato popolarità tra i consumatori cinesi. Secondo i dati aziendali, le vendite hanno mantenuto una crescita a doppia cifra negli ultimi due anni. Da gennaio a settembre di quest’anno, il numero di visitatori del suo teatro a Shanghai è aumentato del 15% su base annua.

Julia Zotter ha descritto la CIIE come un’importante piattaforma per raggiungere i consumatori ed esplorare opportunità commerciali in tutta la Cina.

La fiera ha anche aiutato l’azienda a stabilire relazioni commerciali. Durante le sue precedenti edizioni, Zotter ha siglato accordi di cooperazione con aziende locali, mentre potenziali partner commerciali hanno visitato il suo “teatro del cioccolato” e hanno manifestato interesse per una futura collaborazione.

Attraverso l’evento, l’amministratrice delegata ha potuto constatare in prima persona l’impegno della Cina per l’apertura e il suo contesto favorevole alle imprese, che, secondo Julia Zotter, hanno reso più agevole l’ingresso nel mercato e più efficienti le procedure per le imprese.

La facilità di accesso al mercato e l’apertura dei consumatori cinesi nei confronti dei prodotti importati hanno portato benefici all’azienda, mentre la resilienza e la stabilità dell’economia cinese hanno ulteriormente rafforzato la sua fiducia nelle prospettive del mercato, ha aggiunto.

Oltre all’espansione delle vendite, Zotter vede anche opportunità di apprendimento reciproco e cooperazione tra Cina ed Europa.

“La Cina vanta una straordinaria tradizione gastronomica, che ci offre l’opportunità di introdurre qualcosa nel suo mercato. C’è così tanto da imparare e da cui trarre vantaggio in termini di tecnologia cinese, mentre noi possiamo portare in Cina alcune delle tradizioni gastronomiche e delle tecniche di produzione europee”, ha affermato l’amministratrice delegata.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).